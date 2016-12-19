21:15 | БАСКЕТБОЛ — НБА

Анри - Данкану: "Для меня было большой честью видеть твою игру"

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Бывший капитан сборной Франции по футболу Тьерри Анри с уважением отозвался о бывшем баскетболисте "Сан-Антонио" Тиме Данкане. Форвард с 1997 года защищал цвета "Спэрс" и этим летом объявил о завершении карьеры в возрасте 40 лет.

- Для меня было большой честью и удовольствием видеть твою игру. Спортсмен, который более впечатлял как человек, чем как игрок. Объект вдохновения и молчаливый учитель, - написал Анри на странице в Facebook.

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