Андрей Ватутин: "Клубы НБА, которые интересуются Теодосичем, не упоминались в СМИ"

Президент ЦСКА Андрей Ватутин отметил, что армейцам будет сложно удержать защитника Милоша Теодосича, если ему сделает конкретное предложение клуб НБА. Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны "Бруклина", "Денвера" и "Юты". По словам Ватутина, клубы, которые действительно могут заполучить баскетболиста, на самом деле не упоминались в СМИ.

- Команды, которым интересен Теодосич, могут просматривать его и без ЦСКА, - приводит Eurobasket слова Ватутина. - Думаю, в СМИ не упоминались клубы, которые проявляют к нему конкретный интерес. Замена Теодосичу? Не могу это обсуждать до тех пор, пока игрок в команде. Но если клуб НБА сделает ему предложение, то у ЦСКА не будет возможности с ним конкурировать.