Андрей Кириленко: "У Мозгова основополагающая роль в "Лейкерс"

Президент РФБ Андрей Кириленко отметил, что центровой "Лейкерс" Тимофей Мозгов существенно улучшил игру лос-анджелесского клуба в обороне. Россиянин перешел в "Лейкерс" этим летом. В последнем матче регулярного сезона против "Бруклина" (125:118) он набрал 20 очков. Кириленко посетил эту гру.

- У Мозгова основополагающая роль в клубе, заметно, что с его приходом защита "Лейкерс" улучшилась, - цитирует ТАСС Кириленко. - Тимофей ее по-настоящему цементирует, что позволяет "маленьким" игрокам после выигранного подбора быстро убегать в атаку. В нападении мяч до Мозгова доходит далеко не всегда, однако игра с "Бруклином" показала, что с командами, в которых есть доминирующие центровые, такие как Брук Лопес в "Нетс" или Демаркус Казинс в "Сакраменто", "Лейкерс" не могут не использовать Тимофея. Против таких центровых необходимо играть один на один.

"Отрадно, что наш игрок настолько ценен в клубе НБА. Плюс с его приходом "Лейкерс", который ранее был среди аутсайдеров, заиграл довольно удачно.