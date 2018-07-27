Андрей Кириленко: "Мозгов стал скорее активом, нежели игроком"

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко поделился мнением об обмене Тимофея Мозгова из "Шарлотт" в "Орландо".

– Хотелось бы узнать ваше мнение об очередном обмене Тимофея Мозгова. Чтобы бы вы посоветовали ему в этой ситуации?

– Здесь тяжело что-то советовать. Мозгов попал в такую позицию, когда стал скорее активом, нежели игроком. И любая команда, которая его получает, в первую очередь думает о том, как можно его выгодно обменять.

– Что скажете о его перспективах в "Орландо"?

– В клубе очень высокая конкуренция. Помимо Тимофея, есть центровые очень хорошего уровня – Никола Вучевич и Мохамед Бамба. Последнего выбрали под высоким номером на драфте НБА и наверняка будут наигрывать в стартовой пятерке. Никола Вучевич пару лет назад рассматривался в качестве участника Матча всех звезд. Но даже в такой компании Тимо может не затеряться. Во-первых, никто не знает, как пройдет предсезонка. Во-вторых, НБА – это лига, в которой склонны давать шансы. Если тренер видит, что человек работает – а Тимофей работяга, – он даст ему возможность проявить себя. А дальше все будет зависеть от того, сможет он ею воспользоваться или нет, - цитируют Кириленко "Известия".