Андрей Кириленко: "Мозгов - один из ключевых игроков "Лейкерс"

Президент РФБ Андрей Кириленко остался доволен игрой центрового "Лейкерс" Тимофея Мозгова в матче регулярного чемпионата НБА против "Бруклина" (125:118). Кириленко лично посетил эту игру. Мозгов набрал 20 очков, что стало его лучшим результатом в сезоне.

- Я очень доволен, что мне удалось наконец посетить матч с участием Тимы. На мой взгляд, на сегодняшний день у нас есть действительно основной центровой сборной, который набирает форму и сейчас является одним из ключевых игроков "Лейкерс", - цитирует ТАСС Кириленко. - Мне очень понравилось, как его использует тренер команды Люк Уолтон.