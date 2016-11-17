10:00 | БАСКЕТБОЛ — НБА

Андрей Кириленко: "Мозгов - один из ключевых игроков "Лейкерс"

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Президент РФБ Андрей Кириленко остался доволен игрой центрового "Лейкерс" Тимофея Мозгова в матче регулярного чемпионата НБА против "Бруклина" (125:118). Кириленко лично посетил эту игру. Мозгов набрал 20 очков, что стало его лучшим результатом в сезоне.

- Я очень доволен, что мне удалось наконец посетить матч с участием Тимы. На мой взгляд, на сегодняшний день у нас есть действительно основной центровой сборной, который набирает форму и сейчас является одним из ключевых игроков "Лейкерс", - цитирует ТАСС Кириленко. - Мне очень понравилось, как его использует тренер команды Люк Уолтон.

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http://tass.ru/sport/3790985

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