Андрей Кириленко: "Мозгов – игрок для стартового состава не любого клуба НБА, но 20 из 30"

Глава РФБ Андрей Кириленко в интервью "СЭ" признался, что для него переход Тимофея Мозгова из "Лейкерс" в "Бруклин" был ожидаем. По его словам, россиянин может закрепиться в большинстве клубов НБА.

– Честно говоря, это было ожидаемо в свете того, как с Тимофеем обращались в клубе последние полгода. На мой взгляд, Мозгов – игрок для стартового состава не любого клуба НБА, но 20 из 30. Если смотреть по его позиции – ну Брук Лопес, на которого и был совершен обмен, Деандре Джордан, еще три-четыре человека заметно сильнее. А если взять остальные команды, то он будет на одном уровне с любым другим центровым.

Он центровой хорошего уровня, который поможет любой команде. Да, на него вряд ли можно рассчитывать как на лидера, который поведет всех за собой, ведь Тимофей игрок, зависимый от партнеров. Он может хорошо действовать в подыгрыше, цементировать "краску" в защите. В этом компоненте к нему вопросов никогда не было. А в нападении ему нужен человек, который будет проходить и скидывать мяч для завершения атаки. Мозгов не тот баскетболист, на которого целенаправленно играют. В сборной, может, у него статус выше, а в НБА его роль всегда была такой. Но с ним переехал из "Лейкерс" Д'Анджело Расселл, есть Джереми Лин – насколько они будут снабжать его мячами не на ранней стадии атак, а в завершении, настолько хорошо он и будет смотреться впереди. (Антон БАБОШИН)

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