Андрей Кириленко: "Лейкерс" и "Бруклин" равноценны для Мозгова"

Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко после обмена центрового Тимофея Мозгова из "Лейкерс" в "Бруклин" отметил, что на новом месте россиянин должен получать игровую практику, но многое будет зависеть от подхода тренера.

– Думаю, что "Лейкерс" и "Бруклин" – равноценные для Тимофея команды. И в каждой из них он должен получать игровое время. Единственное, все будет зависеть от тренера. От того, будет ли он рассчитывать на Мозгова как на основного центрового или же собирается играть "маленькой" пятеркой.

Конечно, переход из Лос-Анджелеса в клуб с Восточного побережья неудобен в плане переезда. С другой стороны, Тима знаком с Нью-Йорком, он уже играл там за "Никс". Для меня самое главное, чтобы Мозгов проводил на площадке достаточное количество времени, имел игровую практику. (Антон БАБОШИН)

Агент Мозгова: "Об интересе со стороны "Бруклина" знали заранее"