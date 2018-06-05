Андре Игуодала: "Намерен сыграть в третьем матче с "Кливлендом"

Форвард "Голден Стэйт" Андре Игуодала рассказал, что хочет сыграть в третьем матче финала НБА против "Кливленда" (2-0), но не знает, будет ли полностью готов физически. 34-летний Игуодала получил травму колена в третьем матче финала Западной конференции против "Хьюстона", из-за чего пропустил остаток серии и первые две встречи с "Кавс".

- Я нацелен сыграть в третьем матче, но такие же планы у меня были на первый и второй поединки, - цитирует ESPN Игуодалу. - Посмотрим, что произойдет дальше.

Ранее главный тренер "Уорриорз" Стив Керр заявил, что Игуодала вернулся к тренировкам и чувствует себя намного лучше.