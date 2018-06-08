Андре Игуодала: "Мы в "Голден Стэйт" знаем, как сдерживать соперника"

Форвард "Голден Стэйт" Андре Игуодала накануне четвертого матча финала НБА против "Кливленда" заявил, что команда за время плей-офф научилась справляться с натиском соперника.

- Мы научились хорошо справляться со стартовыми наскоками соперника. Это можно было увидеть пару раз еще в серии с "Хьюстоном", - приводит ASAP Sports слова Игуодалы. - Мы знаем, как сдерживать противника, чтобы оказаться в выгодном положении к концу поединка. И тогда наши игроки исполняют ключевые броски. В третьей встрече это сделал Кевин Дюрант, а ранее подобное демонстрировал Стефен Карри.

Напомним, "Уорриорз" ведут в серии 3-0, следующая игра пройдет 9 июня в Кливленде.