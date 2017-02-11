Андре Игуодала: "Для меня матч с "Оклахомой" – просто очередная игра"

Форвард "Голден Стэйт" Андре Игуодала в преддверии гостевого матча регулярного чемпионата НБА против "Оклахомы" подчеркнул, что для него предстоящая встреча – обычная игра. Этот поединок станет для другого форварда "Уорриорз" Кевина Дюранта первым на паркете бывшей команды после ухода из "Тандер".

– Для меня это просто очередная игра, – приводит ESPN слова Игуодалы. – Я в том смысле, что если мне суждено умереть во время баскетбольного матча, значит суждено. Но свой подход я менять не буду.

Если бы мы не играли в баскетбол, болельщикам была бы абсолютно все равно на то, какие мы люди. Никто бы не вкладывал в нас деньги. Но, думаю, мы даем им отдушину, выход эмоциям в их жизнях. И они эмоционально к нам привязаны. Но если мы что-то делаем не так, как им хотелось бы, с их стороны появляется реакция на это. Такие вот дела сегодня в мире, в котором мы живем.