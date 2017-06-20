Амаре Стадемайр: "Могу сыграть за команду НБА, которая нуждается в опытном лидере"

Форвард иерусалимского "Хапоэля" Амаре Стадемайр заявил, что может перебраться в НБА. В прошедшем сезоне он помог своей команде стать чемпионом Израиля.

– После победы в моем первом сезоне, я мог бы просто покинуть клуб в качестве чемпиона, – цитирует New York Post Стадемайра. – Это может быть один из вариантов развития карьеры. Другой вариант – это, возможно, игра в НБА за команду, которая нуждается в опытном лидере. Или я могу вернуться и защитить чемпионский титул. У меня есть время подумать об этом. Это мои три варианта.