Аллен Айверсон - Джону Томпсону: "Спасибо, тренер, что спасли мне жизнь"

Экс-игрок НБА Аллен Айверсон поблагодарил Джона Томпсона, который был его университетским тренером.

- С днем рождения, тренер, - написал игрок в Инстаграме. - Спасибо вам за то, что спасли мне жизнь.

Весной 1994 года Айверсону по просьбе его матери предложил спортивную стипендию Джон Томпсон, главный тренер баскетбольной команды Джорджтаунского университета. Это случилось после того, как баскетболист вышел из тюрьмы. По признанию баскетболиста, тренер стал ему вторым отцом. Биологический отец не принимал участие в его воспитании, а отчим получил тюремный срок за торговлю наркотиками.