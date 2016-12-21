Алексис Аженса: "На 97 процентов я не вернусь в сборную Франции"

Центровой "Нью-Орлеана" Алексис Аженса заявил, что, скорее всего, завершит карьеру в сборной Франции. По мнению 28-летнего француза, в национальной команде перестали его уважать.

– На 95-97 процентов я не вернусь в сборную Франции, – цитирует RMC Аженса. – Думаю, что сборная и я движемся в двух разных направлениях. Причины? Это из-за того, что было в течение последних трех лет. Например, мое решение остаться дома, потому что моя жена рожала, было воспринято негативно. Хотя я информировал об этом за несколько месяцев. Потом, когда я получил травму, пришлось сделать выбор в пользу лечения, и это также было воспринято отрицательно. Тренер и технический директор сказали об этом в интервью СМИ, и я подумал, что отсутствует уважения. Тем не менее, я всегда старался играть за сборную Франции. Не забывайте, что я шел на жертвы ради национальной сборной. В 2010 году, когда я присоединился к лагерю национальной команды мой отец умер, но я уехал всего лишь на 5 дней.