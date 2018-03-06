04:25 | Баскетбол — НБА

Алексей Лень: "Леброн Джеймс заслужил звания MVP сезона"


Центровой "Финикса" Алексей Лень отметил, что считает форварда "Кливленда" Леброна Джеймса самым ценным игроком сезона. По его словам, Джеймс тянет "Кавальерс" после ухода ряда лидеров.

– Кто, на ваш взгляд, заслуживает звания самого ценного игрока (MVP) текущего сезона?

– Считаю, что это титул заслужил Леброн Джеймс. В этом сезоне он показывает рекордные результаты по всем показателям, а его команда, столкнувшись с определенными трудностями, входит в тройку лидеров Восточной конференции. Даже после ухода Кайри Ирвинга и еще многих игроков ростера "Кливленда" Джеймс продолжает тянуть команду вверх.  

– А кого бы вы назвали лучшим защищающимся игроком сезона? Лучшим новичком?

– Приз DPOY (Defensive Player of the Year Award) я бы отдал форварду "Бостона" Элу Хорфорду. На мой взгляд, на данный момент он — лучший защищающийся в НБА. Новичком года я бы хотел видеть Бена Симмонса, но так как это его второй сезон в НБА (сезон-2016/17 защитник "Филадельфии" пропустил из-за травмы), думаю, это звание отдадут Доновану Митчеллу из "Юты".

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Олимпиада Live!
Олимпиада Live!