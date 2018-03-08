Александр Грищук: "Перестал болеть за "Голден Стэйт", когда туда перешел Дюрант"

Трехкратный чемпион мира по блицу Александр Грищук признался, что ему раньше нравилась игра "Голден Стэйт", но с приходом Кевина Дюранта​ перестал. В России ему нравятся ЦСКА и "Химки".

– В детстве я несколько лет занимался большим теннисом, а в баскетбол стал играть на регулярной основе только в последнее время, - цитируют "Известия" Грищука. - Зато старшая дочь занимается баскетболом на высоком уровне. Ей сейчас 11 лет.

– За какими-то турнирами следите?

– За Евролигой, за НБА. Переживаю за ЦСКА и немного за "Химки".

– А в НБА?

– Трудно сказать. Никогда не любил Леброна Джеймса и команды, за которые он выступал. Пару лет назад мне очень нравилась игра "Голден Стэйт", но я перестал болеть за этот клуб, когда туда перешел Кевин Дюрант. Так что теперь я болею против сильнейшей команды Западной и Восточной конференции.