Агенты участников драфта НБА-2017 не хотят отпускать игроков на просмотр в "Бостон"

Агенты участников драфта НБА-2017 отговаривают своих игроков от просмотра в "Бостоне", сообщает The Score. Такое решение агенты приняли, ссылаясь на отсутствие перспектив у юных баскетболистов в "Селтикс".

– Я очень уважаю "Бостон", у него, наверное, лучший тренер и генеральный менеджер в лиге, – цитирует The Score одного из агентов. – Но прежде чем отпустить в клуб игрока, мне хотелось бы знать о его перспективах в клубе. Будет ли рассчитывать "Бостон" на молодого игрока? У клуба большая скамейка, поэтому есть шансы, что игрок будет мало проводить времени на площадке и в какой-то момент его могут просто обменять. Такой поворот нас не устраивает.

Ранее сообщалось о похожей ситуации с "Сакраменто", где агенты жаловались на плохую организацию в клубе.