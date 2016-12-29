10:48 | БАСКЕТБОЛ — НБА

Агент топ-игрока попросил не показывать его в Shaqtin’ a Fool

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Агент одного из баскетболистов НБА обратился к Шакилу О'Нилу с просьбой не показывать его клиента в Shaqtin’ a Fool. Об этом в своем твиттере сообщил продюсер передачи Майк Голдфарб. По его словам, речь идет об одном из "общепризнанно пяти лучших игроков лиги".

Напомним, что Shaqtin’ a Fool – это подборка самых комичных эпизодов из матчей НБА, выходящая еженедельно. Ранее в этом сезоне центровой "Голден Стэйт" Джавал Макги жаловался, что слишком частые попадания в эту передачу испортили ему карьеру.

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