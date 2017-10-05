Агент Теодосича: "Договорились с "Чикаго" о контракте на 30 миллионов долларов, но потом они обменяли Батлера"

Агент разыгрывающего Милоша Теодосича Ник Лоцос заявил, что летом игрок должен был подписать контракт с "Чикаго". Соглашение с "Буллз" было бы рассчитано на три года и 30 миллионов долларов. Напомним, что в итоге серб стал игроком "Клипперс".

– У нас была договоренность с "Буллз", – цитирует Eurohoops Лоцоса. – Я виделся с главой отдела международного скаутинга клуба Ивицей Дуканом. У него серьезная репутация в клубе. Он говорил, что Милош – лучший игрок, которого "Чикаго" может подписать прямо сейчас. Потом я договорился с генеральным менеджером о контракте на три года и 30 миллионов. Мы были готовы подписать соглашение, но потом "Буллз" обменян Батлера, и я понял, что сделки не будет. Через несколько дней мне позвонили из клуба и подтвердили.