Агент: "Следующим летом высока вероятность перехода Шведа в НБА"

Обрад Фимич, агент защитника "Химок" Алексея Шведа, отметил, что в следующем сезоне игрок более детально будет рассматривать предложения от клубов НБА.

– В следующем году у Алексея по-прежнему будет действующий контракт с "Химками", но мы будем еще более внимательно рассматривать предложения из НБА, – приводят "Известия" слова Фимича. – Все говорят, что в следующем году у клубов НБА будет больше свободных денег. Поэтому вероятность отъезда игрока за океан возрастает. Но загадывать не стоит – время покажет.