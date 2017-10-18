Агент Мозгова: "В "Бруклине" Тимофей будет не так часто получать мяч в нападении"

Официальный представитель центрового "Бруклина" Тимофея Мозгова Максим Шарифьянов заявил, что россиянин будет очень важен для оборонительных построений "Нетс". Также он отметил, что игра команды строится с упором на трехочковые, из-за чего Мозгов будет редко задействован в нападении. Правда, сам центровой в интервью "СЭ" летом говорил, что будет чаще бросать из-за дуги в новом сезоне.

– По товарищеским матчам и играм прошлого сезона я понимаю, что Кенни Аткинсон будет строить игру с большим количеством трехочковых, и Тимофей не так часто будет получать мяч в нападении, – цитируют "Известия" Шарифьянова. – Но это специфический баскетбол, потому что если процент попаданий будет низким, то шансов на победу практически нет. А "плана Б" у "Бруклина" я пока не увидел.

Но с другой стороны, крайне важно, как команда будет защищаться. Если вы не очень хорошо попадаете, вы как минимум должны пытаться останавливать соперника в защите. Поэтому присутствие Мозгова на площадке очень важно. Учитывая, что в последние два сезона он получал не так много игрового времени, в "Нетс" его ждет новый опыт.