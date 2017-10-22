Агент Мозгова уверен: Евробаскет помог игроку подготовиться к сезону НБА

Агент центрового "Бруклина" Тимофея Мозгова Максим Шарифьянов отметил положительное влияние чемпионата Европы на подготовку игрока к новому сезону. Мозгов со сборной России занял четвертое место на Евробаскете.

- С точки зрения старта сезона это хорошо, мы уже это проходили, лучше подготовки к сезону НБА, чем участие в турнирах за сборную, нет, - цитирует ТАСС Шарифьянова. - На Евробаскете ты много и интенсивно играешь за короткий промежуток времени, и с точки зрения набора формы это оптимальный вариант. Но если говорить про длинную дистанцию, то спад неизменно наступает - где-то к зиме. Но мы видим, что у Тимофея нет игровых отрезков в "Бруклине" по 30-35 минут, учитывая это, участие в чемпионате Европы было позитивным.

По тому, как Тимофея заигрывают, хотелось бы большего. Пока он получает три отрезка по пять минут, а заканчивает команда неизменно "маленькой" пятеркой. "Нетс" играют в современный трехочковый баскетбол и приоритет отдается дальней атаке. Мозгову приходится играть высоко, ставить заслоны, растягивать, это необходимость, уверен, что Тимофей в этом может быть полезен.