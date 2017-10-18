Агент Мозгова уверен, что "Бруклин" может побороться за плей-офф

Официальный представитель центрового "Бруклина" Тимофея Мозгова Максим Шарифьянов отметил важность россиянина для "Нетс". Также он не исключил, что команда сможет зацепиться за место в первой восьмерке в случае удачного старта.

– Самое радостное для нас заключается в том, что "Бруклину" в этом году нет смысла "сливать" сезон и занимать последнее место в Восточной конференции, – цитируют "Известия" Шарифьянова. – У них нет пика на драфте-2018. Когда команда "сливает" сезон, как в прошлом году это произошло в "Лейкерс", теряется логика развития клуба, и объяснить какие-то действия руководства и главного тренера практически невозможно. Соответственно, "Бруклин" возьмет курс на развитие своих молодых игроков и постарается добиться более достойного результата, чем в прошлом сезоне.

В такой ситуации Тимофей будет вполне востребован. Команде нужен классический центровой, который может помочь в защите, отсекает соперника на подборах и эффективно действует в нападении. Судя по товарищеским играм, "Бруклин" играет с классическим центровым, при этом Тимофей может растягивать нападение, часто играет наверху и угрожает броском. Он начнет сезон в стартовой пятерке. Это основной план команды.

Я бы присоединился к прогнозам, что "Бруклин" займет 10-е место на Востоке. При этом я не исключаю, что если в самом начале сезона подопечные Аткинсона начнут регулярно выигрывать, то клуб может побороться за последнюю путевку в плей-офф от конференции. Но все любители НБА прекрасно понимают, что закончить сезон досрочно или играть с "Кливлендом" в конце апреля – не столь принципиальная разница.