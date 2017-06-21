Агент Мозгова: "Тимофей позитивно оценил обмен из "Лейкерс" в "Бруклин"

Агент Тимофея Мозгова Максим Шарифьянов рассказал, что игрок позитивно оценивает обмен из "Лейкерс" в "Бруклин". Он также отметил, что у россиянина будет роль основного центрового в команде.

Ранее стало известно, что "Лейкерс" планирует обменять Мозгова и защитника Д'Анджело Расселла в "Нетс". Официально сделка должна быть оформлена в четверг.

- С одной стороны, мы знали, что ведутся определенные разговоры, но обмен - это всегда неожиданно, - приводит ТАСС слова Шарифьянова. - В целом Тима испытывает сдержанный оптимизм. У него будет другая роль в команде, да и команда будет не так плоха, как в том сезоне. Понимаем, что "Нетс" в этот момент перестраиваются и сейчас будет самое интересное.

Очевидно, если из команды ушел Брук Лопес и пришел Мозгов, то у Тимы будет роль основного центрового. Хотя он еще не доехал до Бруклина и не разговаривал с тренерским штабом.

Напомним, 30-летний россиянин перешел в "Лейкерс" летом прошлого года из "Кливленда" после чемпионского сезона. Стоимость подписанного контракта – 64 миллиона долларов за четыре года. Он стал самым высокооплачиваемым представителем России в НБА. В прошлом сезоне Мозгов сыграл в 54 матчах, набирая в среднем по 7,4 очка.

Мозгов в "Бруклине". Леброн - в "Лейкерс"? // Топ-10 лучших игр Мозгова // Тимофей Мозгов: от "Химок" до "Бруклина"