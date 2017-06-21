Агент Мозгова: "Не думаю, что зарплата стала главным фактором обмена Тимофея из "Лейкерс"

Агент Тимофея Мозгова Максим Шарифьянов выразил мнение, что на уход российского баскетболиста из "Лейкерс" не повлияла его зарплата. Ранее стало известно, что Мозгов этим летом перейдет в "Бруклин".

– Согласны, что большую роль в этой ситуации сыграла зарплата Мозгова?

– Про логику решений руководства "Лейкерс" лучше всего спрашивать у них самих. Но я не склонен вторить той части болельщиков, которые сопоставляли контракт Тимофея с количеством минут на площадке. Собственно, количество игрового времени – не его "заслуга", а решение тренерского штаба. Зарплата Мозгова хорошая, но можно легко перечислить достаточно много игроков с таким же или большим окладом, сомнительной ролью в команде и туманными перспективами. Травмированных, возрастных и прочее. Поэтому я не вижу проблемы именно в этом.

Если "Лейкерс", как сейчас пишут, действительно расчищают платежную ведомость на будущее, это скорее вопрос стратегии развития клуба. Считаю, что Мозгов с его нынешней зарплатой – хороший актив в НБА и "Лейкерс" провели интересный обмен. (Антон БАБОШИН)