Агент: "Лейкерс" не собирается обменивать Мозгова"

Агент центрового "Лейкерс" Тимофея Мозгова Максим Шарифьянов заявил, что россиянин не играл в матче регулярного чемпионата НБА с "Нью-Йорком" (121:107) из-за намерения калифорнийцев занять более низкое место по итогам сезона. Он особенно подчеркнул, что руководство клуба не рассматривает вариант с обменом Мозгова.

– Ни о каком переводе в резерв речи нет – эта информация не соответствует действительности. Более того, Уолтон разговаривал перед игрой с Тимой и предупреждал, что он не сыграет, – цитирует ТАСС Шарифьянова. – Очевидно, что "Лейкерс" сейчас находятся в процессе капитальной перестройки, пытаются сами понять, кто из молодых игроков на что способен – от этого и эксперименты с составом.

В плей-офф команда, очевидно, не попадает и сейчас должна упасть в турнирной таблице как можно ниже, чтобы получить высокий "драфт-пик", именно поэтому команда не играет опытными игроками, как Тима или Луол Дэнг, в решающих отрезках матча.

Мозгов может усилить любую команду, которая претендует на что-то серьезное. Но у него большой долгосрочный контракт.