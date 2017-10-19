Агент Хэйворда: "Гордон вряд ли вернется в текущем сезоне"

Агент форварда "Бостона" Гордона Хэйворда Марк Бартелстейн сообщил, что игрок вряд ли вернется в строй в нынешнем сезоне. Он также выразил надежду, что баскетболист сможет полностью восстановиться.

– Мы надеемся, что он полностью восстановится и вернется на привычный для себя уровень Матча звезд, – приводит ESPN слова Бартелстейна.

Напомним, Хэйворд сломал ногу в дебютной игре за "Селтикс" против "Кливленда" (99:102). Он провел на площадке всего пять минут, после чего неудачно приземлился после борьбы за мяч в воздухе. Хэйворд покинул площадку на носилках под аплодисменты болельщиков.

Хэйворд сломал ногу в первом же матче за "Бостон"