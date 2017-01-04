Адетокумбо узнал о достижениях Кидда из интернета

Форвард "Милуоки" Яннис Адетокумбо заявил, что был недоволен действиями главного тренера команды Джейсона Кидда, который чаще стал сажать на лавку баскетболиста. Однако, узнав о карьере специалиста, грек изменил свое мнение о нем.

– Я сказал сам себе: "Ну давай посмотрим, чего этот парень добился в своей карьере", – цитирует SI.com Адетокумбо. – И вижу: новичок года, чемпион НБА, золотая медаль Олимпийских Игр, второй по передачам и пятый в списке по забитым трехочковым броскам. Я подумал: "Господи, да как мне с ним соперничать? Лучше буду молчать".