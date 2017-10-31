Адетокумбо отказался от социальных сетей

Форвард "Милуоки" Яннис Адетокумбо заявил, что принял решение отказаться от социальных сетей, чтобы не отвлекаться от баскетбола. 22-летний грек играет за "Бакс" с 2013 года. В этом сезоне он провел 6 матчей, в которых в среднем набирал по 34,7 очка, делал по 10,7 подбора и 5,5 передач.

– Я просто удалил все приложения, – цитирует SLAM Online Адетокумбо. – Когда я снова начинаю там писать, родственники говорят мне: "Удали это". Они знают, что отвлекаясь на сети, я теряю нечто важное в реальной жизни. Я стараюсь реже смотреть телевизор, не слежу за шоу, где говорят обо мне. Я больше провожу времени с семьей.