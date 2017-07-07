Адетокумбо - о возможном уходе из "Милуоки": "Преданность у меня в ДНК"

Нападающий "Милуоки" Яннис Адетокумбо опроверг слухи в СМИ о его возможном уходе из клуба. Грек в своем Твиттере отметил, что предан своей команде. В минувшем сезоне 22-летний баскетболист провел 80 матчей в регулярном чемпионате НБА, в среднем набирал по 22,9 очка, делал 8,8 подбора и 5,4 передачи.

– Преданность у меня в ДНК, – написал Адетокумбо.

Ранее сообщалось, что баскетболист и "Бакс" договорились о продлении контракта до 2021 года.