Адам Сильвер: "НБА пока не собирается создавать клуб в Мехико"

Комиссар НБА Адам Сильвер заявил, что создание клуба в Мексике является хорошей идеей. Однако руководитель отметил, что для начала нужно провести тут достаточно игр, чтобы убедиться в успехе создания франшизы.

– Прежде чем говорить о клубе в Мехико, нужно провести тут больше игр, – цитирует The Score Сильвера. – У нас есть на это два сезона, после чего мы будем думать о таком варианте. С точки зрения создания франшизы Мехико – прекрасное место, ведь здесь проживает более 20 миллионов человек. Это один из самых больших рынков Северной Америки, но пока мы не рассматриваем такой вариант.