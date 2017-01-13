Адам Сильвер: "НБА может пересмотреть правила, чтобы ускорить концовки игр"

Комиссар НБА Адам Сильвер отметил, что лига работает над тем, чтобы ускорить концовки матчей. Это желание связано с тем, что современные болельщики все хуже концентрируют внимание на затяжных отрезках.

– Сейчас во всех видах спорта об этом задумываются, – цитирует ESPN Сильвера. – Важен формат игры, продолжительность. Молодежь сейчас все меньше концентрирует внимание, и мы должны учитывать это. Когда последние минуты игры ужасно растягиваются, это порой привлекает болельщиков, а порой играет в противоположную сторону. Нужно по-новому взглянуть на заключительные две минуты матча. У нас есть все данные, все детали, чтобы проанализировать возможные ходы.