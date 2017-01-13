17:36 | БАСКЕТБОЛ — НБА

Адам Сильвер: "НБА хочет увеличить число матчей за рубежом"

0
0
0

Комиссар НБА Адам Сильвер хочет больше матчей проводить за пределами США и Канады. По его словам, увеличение числа таких игр поможет росту интереса к НБА в других странах.

– Мы надеемся увеличить число игр за рубежом, – цитирует ESPN Сильвера. – Но никаких конкретных планов нет. Все зависит от качества арен и сумм контрактов. Новое коллективное соглашение позволит нам сэкономить время в календаре. Это будет полезно для составления графика матчей в других странах. Попробуем по-новому взглянуть на европейский рынок.

0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ