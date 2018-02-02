Аарон Гордон, Оладипо, Нэнс и Деннис Смит выступят в конкурсе данков на Матче звезд

Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) объявила участников конкурса слэм-данков в рамках Звездного уик-энда. Сам конкурс состоится в субботу, 17 февраля, за день до Матча звезд.
В соревновании выступят Аарон Гордон ("Орландо", третий год подряд), Виктор Оладипо ("Индиана"), Ларри Нэнс-младший ("Лейкерс") и Деннис Смит ("Даллас").
Отметим, что действующим чемпионом конкурса является Гленн Робинсон из "Индианы", который не будет участвовать в ближайшем розыгрыше.
It's going to be lit 🔥 🏀. Slam dunk contest participants: Aaron Gordon / Victor Oladipo / Larry Nance Jr / Dennis Smith Jr. pic.twitter.com/LvKHU0a0qp– LAKERFANATICS 🏀 (@LAKERFANATICS) 2 февраля 2018 г.