Аарон Гордон, Оладипо, Нэнс и Деннис Смит выступят в конкурсе данков на Матче звезд

Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) объявила участников конкурса слэм-данков в рамках Звездного уик-энда. Сам конкурс состоится в субботу, 17 февраля, за день до Матча звезд.

В соревновании выступят Аарон Гордон ("Орландо", третий год подряд), Виктор Оладипо ("Индиана"), Ларри Нэнс-младший ("Лейкерс") и Деннис Смит ("Даллас").

Отметим, что действующим чемпионом конкурса является Гленн Робинсон из "Индианы", который не будет участвовать в ближайшем розыгрыше.