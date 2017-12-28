7 очков Мозгова не спасли "Бруклин" от поражения в матче с "Нью-Орлеаном"

"Бруклин" на своем паркете переиграл "Нью-Орлеан" в матче регулярного чемпионата НБА. Это третья подряд победа "Пеликанс". "Нетс" уступил в третьей встрече кряду.

Российский форвард хозяев Тимофей Мозгов провел на паркете чуть более 12 минут и записал на свой счет 7 очков, 1 подбор и 2 результативные передачи.

"Бруклин" идет на 12-м месте в Восточной конференции, а "Нью-Йорк" - на 7-м в Западной.

НБА

Регулярный чемпионат

"Бруклин" - "Нью-Орлеан" - 128:113 (31:23, 38:23, 22:29, 37:38)

Н: Дэвис (33 + 11 подборов), Казинс (27 + 14 подборов), Холидэй (23)

Б: Леверт (22), Стаускас (21), Эйси (18)