66 очков Батлера и Эмбиида помогли "Филадельфии" обыграть "Бруклин". Расселл и Динвидди набрали 69

"Филадельфия" обыграла "Бруклин" в матче регулярного чемпионата НБА - 127:125. В составе "76-х" по дабл-даблу сделали защитник Джимии Батлер (34+12 подборов) и центровой Джоэль Эмбиид (32+12).

Самым результативным игроком встречи стал защитник "Нетс" Д'Анджелло Расселл, который нбарал 38 очков. На счету Спенсера Динвидди 31 очко.

НБА

Регулярный чемпионат

"Бруклин" - "Филадельфия" - 125:127 (32:25, 36:29, 34:35, 23:38)

Б: Расселл (38), Динвидди (31), Аллен (17).

Ф: Батлер (34+12 подборов), Эмбиид (32+12 подборов), Шамет (16).