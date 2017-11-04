57 очков Джеймса помогли "Кливленду" обыграть "Вашингтон"

"Кливленд" на выезде обыграл "Вашингтон" в матче регулярного чемпионата НБА - 130:122. Самым результативым игроком встречи стал форвард "Кавальерс" Леброн Джеймс, который набрал 57 очков и сделал 11 подборов.

Игрок в этой встрече преодолел рубеж в 29 тысяч очков за карьеру. Джеймс стал седьмым в истории лиги, кому покорилась эта цифра.

Отметим, "Кливленд" прервал свою серию без побед, которая насчитывала 4 матча. Команда идет 10-й в Западной конференции.

НБА

Регулярный чемпионат

"Вашингтон" - "Кливленд" - 122:130 (36:42, 30:32, 27:30, 29:26)

В: Бил (36), Убре (21), Гортат (15).

К: Джеймс (57+11 подборов), Роуз (20), Краудер (17).