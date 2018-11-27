54 очка Хардена не спасли "Хьюстон" от третьего поражения кряду

"Вашингтон" в овертайме выиграл у "Хьюстона" в матче регулярного чемпионата НБА. Это третье кряду поражение "Рокитс".
Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий защитник "Хьюстона" Джеймс Харден, набравший 54 очка.
НБА
Регулярный чемпионат
"Вашингтон" - "Хьюстон" - 135:131 ОТ (30:42, 37:23, 27:33, 31:27, 10:6)
В: Уолл (36 + 11 передач), Бил (32), Моррис (22 + 10 подборов)
Х: Харден (54 + 13 передач), Гордон (36), Капела (17 + 14 подборов)
James Harden tonight vs. WAS:– NBA (@NBA) 27 ноября 2018 г.
54 PTS (season-high)
13 ASTS
8 REBS
7 made threes#Rockets pic.twitter.com/ct2hShC9bt
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