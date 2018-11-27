54 очка Хардена не спасли "Хьюстон" от третьего поражения кряду

"Вашингтон" в овертайме выиграл у "Хьюстона" в матче регулярного чемпионата НБА. Это третье кряду поражение "Рокитс".

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий защитник "Хьюстона" Джеймс Харден, набравший 54 очка.

НБА

Регулярный чемпионат

"Вашингтон" - "Хьюстон" - 135:131 ОТ (30:42, 37:23, 27:33, 31:27, 10:6)

В: Уолл (36 + 11 передач), Бил (32), Моррис (22 + 10 подборов)

Х: Харден (54 + 13 передач), Гордон (36), Капела (17 + 14 подборов)