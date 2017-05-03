53 очка Томаса помогли "Бостону" обыграть "Вашингтон", Уолл набрал 40

"Бостон" на своей площадке одержал победу над "Вашингтоном" в матче 1/4 финала плей-офф НБА - 129:119. Основное время завершилось со счетом 114:114, а в овертайме "Селтикс" были сильнее - 15:5. Самым результативным игроком встречи стал защитник хозяев Айзея Томас, который набрал 53 очка. В составе "Уизардз" солировал Джон Уолл - 40 очков и 13 передач.

Эта победа позволила "Бостону" увеличить отрыв в серии - 2-0. Следующий матч состоится на площадке "Вашингтона" 5 мая.

НБА

Плей-офф

"Бостон" - "Вашингтон" - 129:119 ОТ (29:42, 35:25, 20:22, 30:25, 15:5)

Б: Томас (53), Хорфорд (15+12 подборов), Краудер (14).

В: Уолл (40+13 передач), Моррис (16), Гортат (14+10 подборов).

Счет в серии: 2-0.