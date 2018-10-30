52 очка Томпсона принесли "Голден Стэйт" победу над "Чикаго"

"Голден Стэйт" на выезде обыграл "Чикаго" в матче регулярного чемпионата НБА - 149:124. После первой половины игры гости вели в счете 93:50.

Самым результативным игроком стал разыгрывающий "Уорриорз" Клэй Томпсон, который набрал 52 очка. Он реализовал 14 трехочковых из 24.

"Голден Стэйт" одержал 7 побед в 8 матчах. Команда остается лидером Западной конференции.

НБА

Регулярный чемпионат

"Чикаго" - "Голден Стэйт" - 124:149 (28:44, 22:48, 39:33, 35:24)

Ч: Лавин (21), Блэкни (21), Картер (18).

ГС: Томпсон (52), Карри (23), Маккинни (19+10 подборов).