52 очка Батлера позволили "Чикаго" победить "Шарлотт"

"Чикаго" переиграл "Шарлотт" в матче регулярного чемпионата НБА со счетом 118:111. Самым результативным игроком встречи стал форвард "Буллз" Джимми Батлер, набравший 52 очка.

В параллельной встрече "Хьюстон" взял верх над "Вашингтоном" – 101:91. Защитник "Рокитс" Джеймс Харден оформил трипл-дабл.

НБА

Регулярный чемпионат

"Чикаго" – "Шарлотт" – 118:111 (25:23, 33:34, 24:28, 36:26)

Ч: Батлер (52 + 12 подборов), Миротич (12), Макдермотт (11).

Ш: Уокер (34 + 11 подборов), Батюм (19), Лэмб (15).

"Хьюстон" – "Вашингтон" – 101:91 (14:29, 27:24, 37:17, 23:21)

Х: Гордон (31), Харден (23 + 10 подборов + 10 передач), Харрелл (14).

В: Бил (27), Уолл (18), Гортат (13 + 14 подборов).