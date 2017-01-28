51 очко и трипл-дабл Хардена принесли "Хьстону" победу над "Филадельфией"

"Хьюстон" обыграл "Филадельфию" на ее площадке в матче регулярного чемпионата НБА - 123:118. Самым результативным игроком встречи стал защитник "Рокитс" Джеймс Харден, который оформил трипл-дабл - 51 очко, 13 подборов и 13 передач.

НБА

Регулярный чемпионат

"Филадельфия" (США) - "Хьюстон" (США) - 118:123 (28:31, 33:30, 21:33, 36:29)

Ф: Эмбиид (32), Хендерсон (13), Макконелл (13).

Х: Харден (51+13 подборов+13 передач), Нене (21), Капела (17).