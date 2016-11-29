09:15 | БАСКЕТБОЛ — НБА

50 очков Карри и Дюранта принесла "Голден Стэйт" победу над "Атлантой"

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В матче регулярного чемпионата НБА "Голден Стэйт" на своей площадке одолел "Атланту" – 105:100. По 25 очков набрали лидеры хозяев Стефен Карри и Кевин Дюрант. Дабл-даблами у "Хокс" отметились Пол Миллсэп и Дуайт Ховард. А разыгрывающий Деннис Шредер покинул паркет с 24 очками. Несмотря на это, "Воины" продлили свою победную серию до 12 игр.

НБА

Регулярный чемпионат

"Голден Стэйт" – "Атланта" – 105:100 (29:27, 21:26, 30:28, 25:19)

Г: Дюрант (25 + 14 подборов), Ст. Карри (25), К. Томпсон (20), Игуодала (12).

А: Шредер (24), Ховард (14 + 16 подборов), Миллсэп (14 + 14 подборов), Хардуэй (10).

Дополнительная информация

http://basketball.sport-express.ru/men/nba/2016-2017/

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