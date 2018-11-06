48 очков Мюррея помогли "Денверу" переиграть "Бостон"

"Денвер" на своем паркете переиграл "Бостон" в матче регулярного чемпионата НБА. "Селтикс" потерпел второе поражение кряду. Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий "Наггетс" Джамал Мюррей, набравший 48 очков.

В другой встрече "Юта" уступила "Торонто". "Рэпторз" выиграл четвертый матч кряду, а "Джаз" проиграл четвертый поединок подряд.

НБА

Регулярный сезон

"Юта" - "Торонто" - 111:124 (31:30, 23:35, 18:29, 39:30)

Ю: Беркс (22), Гобер (14 + 12 подборов), Краудер (12)

Т: Лаури (17 + 11 передач), Ванвлит (17), Ибака (17), Ануноби (17)

"Денвер" - "Бостон" - 115:107 (19:34, 35:22, 34:25, 27:26)

Д: Мюррей (48), ЛАйлс (13), Харрис (13)

Б: Ирвинг (31), Браун (15), Тейтум (15)