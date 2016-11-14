47 очков Уиггинса помогли "Миннесоте" разгромить "Лейкерс" Мозгова

"Миннесота" нанесла крупное поражение "Лейкерс" в матче регулярного чемпионата НБА со счетом 125:99. Самым результативным игроком встречи стал форвард "Тимбервулвз" Эндрю Уиггинс набрал 47 очков. Российский центровой команды из Лос-Анджелеса Тимофей Мозгов провел на паркете 14 минут 44 секунды, набрал четыре очка и сделал четыре подбора.

В параллельной встрече "Оклахома-Сити" уступила "Орландо", несмотря на трипл-дабл Расселла Уэстбрука.

НБА

Регулярный чемпионат

"Миннесота" – "Лейкерс" – 125:99 (36:27, 33:19, 18:26, 38:27)

М: Уиггинс (47), Бьелица (24), Таунс (22 + 12 подборов).

Л: Уильямс (17), Рэндл (14), Кларксон (14).

"Оклахома-Сити" – "Орландо" – 117:119 (13:27, 34:30, 37:25, 33:37)

Ок: Уэстбрук (41 + 12 подборов + 16 передач), Кантер (16), Роберсон (14).

Ор: Ибака (31), Пэйтон (23), Фурнье (21).