46 очков Уэстбрука помогли "Оклахома-Сити" победить "Вашингтон"

"Сакраменто" взял верх над "Майами" в матче регулярного чемпионата НБА. В другой встрече "Оклахома-Сити" обыграла "Вашингтон". Самым результативным игроком матча стал защитник "Тандер" Рассел Уэстбрук, набравший 46 очков.

НБА

Регулярный сезон

"Майами" - "Сакраменто" - 88:89 (17:19, 30:28, 25:24, 16:18)

М: Драгич (23), Эллингтон (20), Уинслоу (11), Олиник (10), Уайтсайд (8 + 13 подборов).

С: Хилд (24), Фокс (14), Богданович (11), Рэндолф (10 + 10 подборов).

"Оклахома-Сити" - "Вашингтон" - 121:112 (25:20, 29:20, 28:34, 39:38)

О: Уэстбрук (46), Джордж (18), Энтони (13), Адамс (12 + 10 подборов), Фергюсон (11), Грант (10).

В: Бил (41 + 12 подборов), Уолл (21 + 12 передач), Моррис (20), Портер (11).