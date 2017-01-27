45 очков Уэстбрука помогли "Оклахоме" обыграть "Даллас"

"Оклахома" в матче регулярного чемпионата НБА обыграла на своей площадке "Даллас" - 109:98. Самым результативным игроком встречи стал защитник хозяев Расселл Уэстбрук. На этот раз обошлось без трипл-дабла, но 45 очков лидер команды набрал. В еще одном поединке "Индиана" одержала победу над "Миннесотой" - 109:103.

НБА

Регулярный сезон

"Миннесота" - "Индиана" - 103:109 (20:25, 26:27, 24:24, 33:33)

М: Таунс (33+10 подборов), Лавин (23), Уиггинс (21).

И: Джордж (32), Тернер (23), Тиг (20+13 передач).

"Оклахома" - "Даллас" - 109:98 (23:26, 30:29, 34:18, 22:25)

О: Уэстбрук (45), Оладипо (17), Адамс (15).

Д: Барнс (31), Андерсон (17), Карри (11).