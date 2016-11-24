07:54 | БАСКЕТБОЛ — НБА

45 очков Дэвиса позволили "Нью-Орлеану" разгромить "Миннесоту"

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"Нью-Орлеан" переиграл в матче регулярного чемпионата НБА "Миннесоту" со счетом 117:96. Самым результативным игроком встречи стал форвард "Пеликанс" Энтони Дэвис, набравший 45 очков.

НБА

Регулярный чемпионат

"Нью-Орлеан" – "Миннесота" – 117:96 (31:26, 22:24, 36:18, 28:28)

Н: Дэвис (45 + 10 подборов), Джонс (17), Мур (12).

М: Лавин (26), Уиггинс (13), Дженг (13).

"Юта" – "Денвер" – 108:83 (36:27, 17:20, 31:14, 24:22)

Ю: Хэйворд (22), Хилл (22), Гобер (19 + 13 подборов).

Д: Мюррей (23), Чендлер (13).

Дополнительная информация

http://basketball.sport-express.ru/men/nba/2016-2017/

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