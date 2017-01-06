44 очка в последней четверти не спасли "Шарлотт" в игре с "Детройтом"

"Детройт" взял верх над "Шарлотт" в матче регулярного чемпионата НБА со счетом 115:114. Самым результативным игроком встречи стал защитник "Хорнетс" Кемба Уокер, набравший 32 очка.

НБА

Регулярный чемпионат

"Детройт" – "Шарлотт" – 115:114 (37:26, 21:22, 27:22, 30:44)

Д: Харрис (25), Джексон (22 + 11 передач), Моррис (20 + 10 подборов).

Ш: Уокер (32), Уильямс (19), Хоуз (18).

"Торонто" – "Юта" – 101:93 (18:27, 30:25, 23:21, 30:20)

Т: Лоури (33), Дерозан (23), Валанчюнас (18 + 13 подборов).

Ю: Мак (17), Хэйворд (16), Гобер (15 + 16 подборов).