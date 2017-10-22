44 очка Адетокумбо помогли "Милуоки" одолеть "Портленд"

"Милуоки" на своей площадке вырвал победу у "Портленда" (113:110) в матче регулярного чемпионата НБА. Самым результативным игроком встречи стал форвард хозяев Яннис Адетокумбо, набравший 44 очка. Это лучший результат в карьере 22-летнего форварда. У "Блэйзерс" дабл-дабл оформил центровой Юсуф Нуркич. Теперь в активе обеих команд по две победы и одному поражению.

В другом поединке "Сакраменто" на выезде уступил "Денверу" – 79:96. 18 очками отметился новичок "Кингз" Деарон Фокс. Одного подбора не хватило для дабл-дабла форварду колорадцев Полу Миллсэпу. Калифорнийцы потерпели второе поражение в трех играх на старте сезона.

НБА

Регулярный чемпионат

"Денвер" – "Сакраменто" – 96:79 (17:18, 25:16, 24:18, 30:27)

Д: Миллсэп (18 + 9 подборов), Фарид (18 + 8 подборов), Г. Хэррис (17), Бартон (15), Мудиай (10 + 8 подборов), У. Чендлер (5 + 12 подборов).

С: Фокс (18), Лабисьер (13), З. Рэндольф (11 + 9 подборов).

"Милуоки" – "Портленд"– 113:110 (24:26, 36:29, 24:25, 29:30)

М: Адетокумбо (44 + 8 подборов), Миддлтон (18), Снелл (17), Брогдон (13).

П: Макколлум (26), Лиллард (26 + 4 перехвата), Нуркич (17 + 11 подборов), Харклесс (13).