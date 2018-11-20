43 очка Уокера помогли "Шарлотт" обыграть "Бостон"

"Шарлотт" на своем паркете переиграл "Бостон" в матче регулярного чемпионата НБА. Разыгрывающий "Хорнетс" Кемба Уокер набрал 43 очка.

В других встречах "Индиана" переиграла "Юту", а "Детройт" взял верх над "Кливлендом".

НБА

Регулярный чемпионат

"Индиана" - "Юта" - 121:94 (32:19, 25:28, 29:23, 35:24)

И: Богданович (21), Холидэй (19), Сабонис (19)

Ю: Рубио (28), Краудер (14), Гобер (12 + 11 подборов)

"Шарлотт" - "Бостон" - 117:112 (29:24, 25:32, 30:31, 33:25)

Ш: Уокер (43), Лэмб (18), Эрнангомес (14)

Б: Ирвинг (27 + 11 передачи), Тейтум (18), Смарт (14)

"Детройт" - "Кливленд" - 113:102 (38:27, 28:19, 27:23, 20:33)

Д: Драммонд (23 + 15 подборов), Гриффин (21 + 12 подборов), Буллок (21)

К: Секстон (18), Кларксон (16), Жижич (12), Худ (12)